Зеленський призначив речницю МЗС послом у Сингапурі

“Призначити Зеленко Катерину Михайлівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сингапур”, — йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, 12 листопада 2018 року новим речником Міністерства закордонних справ України стала Катерина Зеленко.



Вона зайняла цю посаду замість Мар’яни Беци, яку в свою чергу призначили послом України в Естонії.