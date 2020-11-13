Зеленський призначив речницю МЗС послом у Сингапурі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив речницю Міністерства закордонних справ Катерину Зеленко Послом України в Республіці Сингапур. Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
“Призначити Зеленко Катерину Михайлівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сингапур”, — йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 12 листопада 2018 року новим речником Міністерства закордонних справ України стала Катерина Зеленко.
Вона зайняла цю посаду замість Мар’яни Беци, яку в свою чергу призначили послом України в Естонії.