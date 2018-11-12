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Катерину Зеленко призначено новим речником МЗС України

Катерину Зеленко призначено новим речником МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Новим речником Міністерства закордонних справ України стала Катерина Зеленко. Вона зайняла цю посаду замість Мар'яни Беци. Про це у twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Нелегко відпустити такого прес-секретаря, Мар’яна не покидає нашу дипломатичну команду, але рухається вперед. Ради представити вам Катерину Зеленко, яка бере на себе цю почесну місію. Ласкаво просимо на борт”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив послом України в Естонії прес-секретаря МЗС України Мар’яну Бецу.

Раніше Президент Петро Порошенко призначив послом України в Грецькій Республіці Сергія Шутенка.

Нагадаємо, попереднього речника МЗС також було призначено послом. Так Президент України Петро Порошенко спершу призначив Євгена Перебийноса послом України у Латвії, а потім послом у Чехії.

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