Катерину Зеленко призначено новим речником МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Новим речником Міністерства закордонних справ України стала Катерина Зеленко. Вона зайняла цю посаду замість Мар'яни Беци. Про це у twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Нелегко відпустити такого прес-секретаря, Мар’яна не покидає нашу дипломатичну команду, але рухається вперед. Ради представити вам Катерину Зеленко, яка бере на себе цю почесну місію. Ласкаво просимо на борт”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив послом України в Естонії прес-секретаря МЗС України Мар’яну Бецу.
Раніше Президент Петро Порошенко призначив послом України в Грецькій Республіці Сергія Шутенка.
Нагадаємо, попереднього речника МЗС також було призначено послом. Так Президент України Петро Порошенко спершу призначив Євгена Перебийноса послом України у Латвії, а потім послом у Чехії.