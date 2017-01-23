Президент призначив Є.Перебийноса послом України в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України у Латвії і призначив його послом у Чехії. Про це йдеться в указах Президента №15 і №16 від 23 січня відповідно, передає УНН.
"Призначити Перебийноса Євгена Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці", - йдеться у документі.
Крім того, Глава держави також звільнив низку інших послів.
Зокрема, указом №13 від 23 січня Президент звільнив Олександра Левченка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія та Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині, указом №14 від 23 січня Василя Мармазова - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко призначив послом України в Латвійській Республіці Євгена Перебийноса у травні 2015 року.