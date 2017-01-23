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Президент назначил Е.Перебийниса послом Украины в Чехии

Киев • УНН

 • 15496 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко освободил Евгения Перебийниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии. Об этом говорится в указах Президента №15 и №16 от 23 января соответственно, передает УНН.

"Назначить Перебийниса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике", - говорится в документе.

Кроме того, Глава государства также уволил ряд других послов.

В частности, указом №13 от 23 января Президент уволил Александра Левченко от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Боснии и Герцеговине, указом №14 от 23 января Василия Мармазова - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея.

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