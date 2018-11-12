Екатерина Зеленко назначена новым спикером МИД Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко. Она заняла эту должность вместо Марьяны Бецы. Об этом в twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Нелегко отпустить такого пресс-секретаря, Марьяна не покидает нашу дипломатическую команду, но движется вперед. Рад вам представить Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Эстонии пресс-секретаря МИД Украины Марьяну Бецу.
Ранее Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Греческой Республике Сергея Шутенко.
Напомним, предыдущий представителя МИД также был назначен послом. Так Президент Украины Петр Порошенко сначала назначил Евгения Перебийноса послом Украины в Латвии, а затем послом в Чехии.