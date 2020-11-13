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Україна виступила з засудженням білоруської влади через смерть побитого активіста Бондаренка

Київ • УНН

 • 12381 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна висловлює солідарність з Європейським Союзом у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ України, передає УНН.

“Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом”, — сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

Дипломати також висловили найщиріші співчуття рідним і близьким Романа.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, якого побили силовики.

Тисячі білорусів 12 листопада прийшли на Площу Змін, щоб вшанувати пам’ять убитого. Люди приносили квіти, виставляли ланцюги свічок і не пропускали спецтранспорт.

Сьогодні у Білорусі оголошено неофіційний траур за Романом.

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