Україна виступила з засудженням білоруської влади через смерть побитого активіста Бондаренка

“Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом”, — сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

Дипломати також висловили найщиріші співчуття рідним і близьким Романа.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, якого побили силовики.

Тисячі білорусів 12 листопада прийшли на Площу Змін, щоб вшанувати пам’ять убитого. Люди приносили квіти, виставляли ланцюги свічок і не пропускали спецтранспорт.

Сьогодні у Білорусі оголошено неофіційний траур за Романом.



