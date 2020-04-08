Україна висловила протест через вирок сімферопольцю Кашуку в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ висловило протест Російській Федерації через неправомірний вирок “суду” на території окупованої Автономної Республіки Крим, яким громадянина України Дениса Кашука засуджено до 3 років і 8 місяців позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у “купівлі та зберіганні вибухівки”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
Повідомляється, що окупаційна влада позбавила Кашука належного права на захист, зокрема допустила до справи незалежного адвоката лише на стадії судового розгляду, а також чинила психологічний тиск на затриманого у вигляді погроз на адресу його родичів. Окремі члени родини внаслідок таких погроз були змушені залишити окупований півострів.
“Розцінюємо такі дії окупаційної влади Криму як продовження політичних репресій проти громадян України, які живуть в умовах окупації”, — зазначили у відомстві.
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У МЗС наголошують, що окупаційна влада свідомо вдається до кроків, які ставлять під серйозну загрозу життя та здоров’я громадян України, в умовах стрімкого поширення вірусу COVID-19, відсутності належного медичного захисту на окупованих територіях та пов’язаної з цим особливої епідеміологічної вразливості у російських місцях позбавлення волі.
“Україна вимагає забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених українців, забезпечити безперешкодний та безпечний доступ міжнародних моніторингових місій, Міжнародного комітету Червоного Хреста до тимчасово окупованих територій та незаконно утримуваних громадян України з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування”, — акцентують в міністерстві.
Також дипломати закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.
Додамо, що в окупованому Криму так званий Вірменський міський суд засудив до трьох років і 8 місяців позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, звинуваченого у “зберіганні вибухівки”.
ФСБ в окупованому Криму 17 грудня 2019 року затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за звинуваченням у виготовленні вибухових речовин.