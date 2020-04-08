Украина выразила протест из-за приговора симферопольцу Кашуку в оккупированном Крыму

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство иностранных дел выразило протест Российской Федерации из-за неправомерного приговора "суда" на территории оккупированной Автономной Республики Крым, которым гражданина Украины Дениса Кашука приговорено к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "покупке и хранении взрывчатки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.