Україна висловила протест через відкриття "почесного консульства Нікарагуа" в окупованому Криму

ukru
14:10 • 26012 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 70854 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 103483 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 105974 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 135527 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121594 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122435 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123113 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107015 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113603 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 111741 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 50808 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 61994 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 85610 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 81875 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 32297 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 42943 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 44636 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 135528 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 27083 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 37954 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103078 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121686 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121298 перегляди
Актуальне
Україна висловила протест через відкриття "почесного консульства Нікарагуа" в окупованому Криму

Україна висловила протест через відкриття "почесного консульства Нікарагуа" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 17714 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом пані посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до АР Крим, Україна, для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо незаконного відкриття Республікою Нікарагуа почесного консульства в Автономній Республіці Крим, Україна, інформує УНН.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікарагуа у Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа у РФ з резиденцією в місті Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту. Вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ" консульського патенту є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", 73/194 та 74/17 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця дія вважається Україною "нікчемною і розглядається як відверто недружній крок" з боку Нікарагуа щодо України, "який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України", якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

Вказується, що відповідно до законодавства України, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї здійснюється через територію України. Разом з цим, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України, а будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

"Міністерство закордонних справ України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - резюмували у МЗС.

Як повідомлялося раніше в УНН, у серпні цього року Нікарагуа призначила почесного консула в окупованому Криму - в українському МЗС вимагали скасувати рішення. Після цього у жовтні Кабмін прийняв рішення щодо санкцій проти Нікарагуа через призначення "консула" у Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92