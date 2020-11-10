Україна висловила протест через відкриття "почесного консульства Нікарагуа" в окупованому Криму

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікарагуа у Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа у РФ з резиденцією в місті Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту. Вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ" консульського патенту є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", 73/194 та 74/17 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця дія вважається Україною "нікчемною і розглядається як відверто недружній крок" з боку Нікарагуа щодо України, "який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України", якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

Вказується, що відповідно до законодавства України, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї здійснюється через територію України. Разом з цим, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України, а будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

"Міністерство закордонних справ України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - резюмували у МЗС.

Як повідомлялося раніше в УНН, у серпні цього року Нікарагуа призначила почесного консула в окупованому Криму - в українському МЗС вимагали скасувати рішення. Після цього у жовтні Кабмін прийняв рішення щодо санкцій проти Нікарагуа через призначення "консула" у Криму.