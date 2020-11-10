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Украина выразила протест из-за открытия "почетного консульства Никарагуа" в оккупированном Крыму

Украина выразила протест из-за открытия "почетного консульства Никарагуа" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 17712 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. МИД Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом госпожи посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в АР Крым, Украина, для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента. Об этом говорится в заявлении МИДа Украины относительно незаконного открытия Республикой Никарагуа почетного консульства в Автономной Республике Крым, Украина, информирует УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации госпожой Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым, Украина, для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента. Вручение так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ" консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", 73/194 и 74/17 "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это действие считается Украины "ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг" со стороны Никарагуа по Украине, "который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины", которыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь.

Указывается, что в соответствии с законодательством Украины, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины. Вместе с этим, любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренному законодательством Украины, а любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - резюмировали в МИДе.

Как сообщалось ранее в УНН, в августе этого года Никарагуа назначила почетного консула в оккупированном Крыму - в украинском МИДе требовали отменить решение. После этого в октябре Кабмин принял решение о санкциях против Никарагуа из-за назначения "консула" в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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