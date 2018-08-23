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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11141 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна випустить єврооблігації у гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна випустить гривневі єврооблігації. Відповідні плани закріплені у Середньостроковій стратегії управління державним боргом, передає УНН з посиланням на Мінфін.

Україна випустить єврооблігації у гривні

“Документ містить орієнтовний план дій на наступні два роки, який передбачає, зокрема, можливість випуску ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики, — ред.) в євро та інших валютах, з якими українська гривня не має високого рівня кореляції, а також випуск ОЗДП у гривні для міжнародних інвесторів, розширення співпраці з МФО та урядами іноземних держав щодо пільгового фінансування”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 22 серпня Кабінет міністрів схвалив оновлену стратегію управління державним боргом. Документ передбачає, що до кінця цього року розмір боргу у відношенні до ВВП має зменшитись до 60%, до кінця 2019 року — до 52,2%, до кінця 2020 року — до 49%.

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