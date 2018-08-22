Уряд схвалив оновлену стратегію управління держборгом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив оновлену стратегію управління державним боргом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як пояснила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, презентуючи оновлену стратегію управління державним боргом, документ передбачає, що до кінця цього року розмір боргу у відношенні до ВВП має зменшитись до 60%, до кінця 2019 року – до 52,2%, до кінця 2020 року – до 49%.
Крім того, стратегія передбачає і якісні цілі:
- Рівномірний графік погашення боргів з подовженням термінів.
- Залучення у більших обсягах довгострокового пільгового фінансування.
- Продовження співпраці з МВФ, а також з іншими міжнародними партнерами щодо фінансування різних проектів.
- Збільшення частки боргу у національній валюті.
- Розвиток відносин з інвесторами.
Як повідомляв УНН, раніше Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів.
Загалом, за його словами, з 2005 по 2013 рік Україна наростила зовнішніх боргів на близько 50 млрд дол.