Правительство одобрило обновленную стратегию управления госдолгом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил обновленную стратегию управления государственным долгом. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как пояснила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, представляя обновленную стратегию управления государственным долгом, документ предусматривает, что до конца этого года размер долга по отношению к ВВП должен уменьшиться до 60%, к концу 2019 - до 52,2%, до конца 2020 года - до 49%.
Кроме того, стратегия предполагает и качественные цели:
- Равномерный график погашения долгов с удлинением сроков.
- Привлечение в больших объемах долгосрочного льготного финансирования.
- Продолжение сотрудничества с МВФ, а также с другими международными партнерами по финансированию различных проектов.
- Увеличение доли долга в национальной валюте.
- Развитие отношений с инвесторами.
Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина в этом году должна потратить 130 млрд грн на обслуживание долгов.
В целом, по его словам, с 2005 по 2013 год Украина нарастила внешних долгов на сумму около 50 млрд долл.