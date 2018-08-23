Украина выпустит еврооблигации в гривне

“Документ содержит ориентировочный план действий на следующие два года, предусматривающий, в частности, возможность выпуска ОВГЗ (облигации внешнего государственного займа, — ред.) в евро и других валютах, с которыми украинская гривна не имеет высокого уровня корреляции, а также выпуск ОВГЗ в гривне для международных инвесторов, расширение сотрудничества с МФО и правительствами иностранных государств относительно льготного финансирования”, — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа Кабинет министров одобрил обновленную стратегию управления государственным долгом. Документ предусматривает, что до конца этого года размер долга по отношению к ВВП должен уменьшиться до 60%, к концу 2019 года — до 52,2%, до конца 2020 года — до 49%.