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Украина выпустит еврооблигации в гривне

Киев • УНН

 • 16659 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина выпустит гривневые еврооблигации. Соответствующие планы закреплены в Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Украина выпустит еврооблигации в гривне

“Документ содержит ориентировочный план действий на следующие два года, предусматривающий, в частности, возможность выпуска ОВГЗ (облигации внешнего государственного займа, — ред.) в евро и других валютах, с которыми украинская гривна не имеет высокого уровня корреляции, а также выпуск ОВГЗ в гривне для международных инвесторов, расширение сотрудничества с МФО и правительствами иностранных государств относительно льготного финансирования”, — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа Кабинет министров одобрил обновленную стратегию управления государственным долгом. Документ предусматривает, что до конца этого года размер долга по отношению к ВВП должен уменьшиться до 60%, к концу 2019 года — до 52,2%, до конца 2020 года — до 49%.

Украинские Национальные Новости

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