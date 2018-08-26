В Україні вимикають аналогове телебачення 31 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні вимикають аналогову технологію передачі телесигналу 31 серпня. Про це повідомила прес-служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.
“Кабінет Міністрів постановою від 13 червня 2018 року № 509 вніс зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення. Відтак 31 серпня 2018 року аналогове телевізійне мовлення припиняється на всій території країни”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, у Києві та Кіровоградській області з 1 серпня було вимкнене аналогове мовлення для 13 телекомпаній загальнонаціонального мовлення, які мають ліцензії на цифрове мовлення.
Як повідомляв УНН, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала не відключати від аналового мовлення до 31 грудня 2018 року ті телеканали, які не мають цифрових ліцензій.