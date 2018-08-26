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В Украине выключают аналоговое телевидение 31 августа

Киев • УНН

 • 16022 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине выключают аналоговую технологию передачи телесигнала 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

В Украине выключают аналоговое телевидение 31 августа

"Кабинет Министров постановлением от 13 июня 2018 № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Поэтому 31 августа 2018 аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве и Кировоградской области с 1 августа было выключено аналоговое вещание для 13 телекомпаний общенационального вещания, которые имеют лицензии на цифровое вещание.

Как сообщал УНН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил не отключать от аналогового вещания до 31 декабря 2018 те телеканалы, которые не имеют цифровых лицензий.

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