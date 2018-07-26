У Києві з серпня не можна буде подивитися по аналоговому мовленню 13 телеканалів - Нацрада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Києві та Кіровоградській області з 1 серпня буде вимкнене аналогове мовлення для 13 телекомапній загальнонаціонального мовлення, які мають ліцензії на цифрове мовлення. Про це повідомив на прес-конференції відповідальний секретар Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Ільяшенко, передає УНН.
“По місту Києву під аналогове ефірне мовлення задіяно 18 передавачів. Вимикаються передавачі 12 телекомпаній загальнонаціонального мовлення. Це “1+1”, “Інтер”, “Україна”, “Прямий”, “ICTV”, “НТН”, “М1”, “ТЕТ”, “5 канал”, “СТБ”, “Новий канал” та “К1”, — сказав він.
Також, за словами члена Нацради, у Києві буде відімкнений від ефірного мовлення місцевий мовник — телеканал “Київ”, бо ця компанія має цифрове мовлення.
Водночас, зазначив О.Ільяшенко, продовжать мовлення в аналоговому форматі телеканали:"2+2“, “ПравдаТУТ”, “ПлюсПлюс” і “Перший київський”, оскільки вони не мають ліцензій на цифрове мовлення.
Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що згідно з розпорядженням Кабміну, має бути вимкнене аналогове мовлення в Києві і Кіровоградської області з 1 серпня, а з 1 вересня по території всієї України.