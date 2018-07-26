В Киеве с августа нельзя будет посмотреть по аналоговому вещанию 13 телеканалов - Нацсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киеве и Кировоградской области с 1 августа будет отключено аналоговое вещание для 13 телекомапний общенационального вещания, которые имеют лицензии на цифровое вещание. Об этом сообщил на пресс-конференции ответственный секретарь Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Александр Ильяшенко, передает УНН.
“По городу Киеву под аналоговое эфирное вещание задействовано 18 передатчиков. Выключаются передатчики 12 телекомпаний общенационального вещания. Это “1+1”, “Интер”, “Украина”, “Прямой”, “ICTV”, “НТН”, “М1”, “ТЕТ”, “5 канал”, “СТБ”, “Новый канал” и “К1”, — сказал он.
Также, по словам члена Нацсовета, в Киеве будет отключен от эфирного вещания местный вещатель — телеканал “Киев”, потому что эта компания цифровое вещание.
В то же время, отметил О.Ильяшенко, продолжат вещание в аналоговом формате телеканалы: “2+2”, “ПравдаТУТ”, “Плюсплюс” и “Первый киевский”, поскольку они не имеют лицензий на цифровое вещание.
Председатель Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что согласно распоряжению Кабмина, должно быть выключено аналоговое вещание в Киеве и Кировоградской области с 1 августа, а с 1 сентября по территории всей Украины.