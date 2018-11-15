Україна вимагатиме від Латвії видачі банкіра-афериста

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Латвії затримали екс-президента банку Рейніса Тумовса, якого Нацполіція підозрює у привласненні майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

“За запитом української сторони правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента — одного з власників ПАТ „Міський комерційний банк“ (CityCommerce Bank), який знаходився у міжнародному розшуку. Президент та голова правління даної фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку у сумі 300 млн грн. Наразі готуються матеріали щодо екстрадиції затриманого”, — йдеться у повідомленні.

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Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Обом посадовцям було повідомлено про підозру: президенту — одному з власників — ПАТ "Міський комерційний банк"(CityCommerce Bank), за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (Фіктивне підприємство) ККУ.

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У 2017 році керівників банку було оголошено у міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента ПАТ "Міський комерційний банк“(CityCommerce Bank). На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік.

Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Наразі працівники Департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ НПУ готують матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

За даними ДЗЕ НПУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ “Міський Комерційний банк” (CityCommerce Bank) до 19 березня 2019 року включно.

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Як повідомляв УНН, НБУ ліквідував CityCommerce Bank 19 березня 2015 року. 

Раніше у ГПУ повідомили, що ще не ухвалили рішення щодо видачі РФ банкіра, який розшукувався Інтерполом.

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