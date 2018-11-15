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Украина будет требовать от Латвии выдать банкира-афериста

Киев  •  УНН

 • 11354 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Латвии задержали экс-президента банка Рэйниса Тумовса, которого Нацполиция подозревает в присвоении почти 300 млн грн. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

“По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента — одного из владельцев ОАО ”Городской коммерческий банк“ (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка в сумме 300 млн грн. Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного”, - говорится в сообщении.

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В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту — одному из владельцев — ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank), по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) УК.

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В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Сейчас сотрудники ДЗЭ и следователи ГСУ НПУ готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

По данным ДЗЭ НПУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО “Городской Коммерческий банк” (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 года включительно.

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Как сообщал УНН, НБУ ликвидировал CityCommerce Bank 19 марта 2015 года.

Ранее в ГПУ сообщили, что еще не приняли решение о выдаче РФ банкира, который разыскивался Интерполом.

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