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Україна вимагатиме компенсації, якщо виявиться, що літак МАУ збили - МЗС

Україна вимагатиме компенсації, якщо виявиться, що літак МАУ збили - МЗС

Київ • УНН

 • 11465 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Україна вимагатиме матеріальної компенсації і притягнення до відповідальності винних у разі, якщо виявиться, що літак МАУ був збитий в Ірані. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу щодо авіакатастрофи літака компанії “МАУ”, що розбився поблизу Тегерану вранці середи, передає кореспондент УНН.

“Безумовно, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, ми будемо вимагати не тільки завершення розслідування і притягнення до відповідальності всіх винних, але і компенсації. Але про це на сьогодні, я хочу уточнити, ще рано говорити”, — сказав міністр.

У будь-якому разі, з його слів, страхові компанії, наші авіалінії, держава — завжди турбуються про громадян і будуть надавати всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту. 

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий

Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії. 

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою. 

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. 

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту. 

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані. 

Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою. 

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