Україна виграла медальній залік молодіжного ЧЄ з боротьби серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Скоп’є (Північна Македонія) на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у віковій категорії до 23 років відбулися медальні поєдинки серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації спортивної боротьби України.
Деталі
Українська жіноча збірна посіла перше місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи U23
Золоті медалі здобули:
55 кг (вагова категорія) — Христина-Зоряна Демко
57 кг — Аліна Грушина
62 кг — Тетяна Ріжко
68 кг — Оксана Чудик
Срібна медаль:
65 кг — Катерина Зелених
Бронзові нагороди завоювали:
50 кг — Лілія Маланчук
53 кг — Марія Винник
59 кг — Соломія Винник.
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Україна здобула заключну олімпійську ліцензію з греко-римської боротьби.