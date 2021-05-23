Украина выиграла медальный зачет молодежного ЧЕ по борьбе среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Скопье (Северная Македония) на чемпионате Европы по спортивной борьбе в возрастной категории до 23 лет произошли медальные поединки среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины.
Детали
Украинская женская сборная заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы U23
Золотые медали получили:
55 кг (весовая категория) - Кристина-Звездная Демко
57 кг - Алина Грушина
62 кг - Татьяна Рижко
68 кг - Оксана Чудик
Серебряная медаль:
65 кг - Екатерина Зеленых
Бронзовые награды завоевали:
50 кг - Лилия Маланчук
53 кг - Мария Винник
59 кг - Соломия Винник.
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