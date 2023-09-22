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Україна відстоюватиме в міжнародних судах повернення вкрадених рф культурних цінностей - Мінкульт

Україна відстоюватиме в міжнародних судах повернення вкрадених рф культурних цінностей - Мінкульт

Київ • УНН

 • 289076 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Україна збирається відстоювати в міжнародних судах повернення вкрадених рф культурних цінностей, заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, якого цитують у МКІП, пише УНН.

Цитата

"Усе, що росія вкрала в українців, має бути повернуто. Ми будемо боротися за це", - сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону.

За його словами, "після завершення бойових дій Україна має намір звернутися в міжнародні інституції з позовом до рф з вимогою повернути всі викрадені культурні цінності".

Деталі

Наразі завершилась підготовка законопроекту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями". МКІП наполягає на максимально швидкій ратифікації Конвенції.

"Ратифікація Нікосійської Конвенції дозволить у правовому форматі здійснювати всі необхідні заходи, щоб повернути викрадені культурні цінності. Великою проблемою на сьогодні також є повернення археологічних цінностей, зокрема на окупованих територіях. За сприяння окупаційної влади цінності з надр української землі просто розграбовуються. Доля більшості цих цінностей нам сьогодні не відома. Але наші міжнародні партнери допомагають нам оцінювати втрати за міжнародними методиками й ми зможемо відстоювати свої інтерести у міжнародних інстанціях. По завершенню війни нашою Перемогою, перед Україною стоятиме завдання повернути всі ці цінності", – зазначив Карандєєв.

При цьому він подякував США, які повернули Україні культурні цінності, викрадені із тимчасово окупованих територій України.

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