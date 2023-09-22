Украина будет отстаивать в международных судах возвращение украденных рф культурных ценностей - Минкульт

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"Все, что россия украла у украинцев, должно быть возвращено. Мы будем бороться за это", - сказал врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона.

По его словам, "после завершения боевых действий Украина намерена обратиться в международные институции с иском к рф с требованием вернуть все похищенные культурные ценности".

Детали

Сейчас завершилась подготовка законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями". МКИП настаивает на максимально быстрой ратификации Конвенции.

"Ратификация Никосийской Конвенции позволит в правовом формате осуществлять все необходимые меры, чтобы вернуть похищенные культурные ценности. Большой проблемой на сегодня также является возвращение археологических ценностей, в частности на оккупированных территориях. При содействии оккупационных властей ценности из недр украинской земли просто разграбляются. Судьба большинства этих ценностей нам сегодня не известна. Но наши международные партнеры помогают нам оценивать потери по международным методикам и мы сможем отстаивать свои интересы в международных инстанциях. По завершению войны нашей Победой, перед Украиной будет стоять задача вернуть все эти ценности", – отметил Карандеев.

При этом он поблагодарил США, которые вернули Украине культурные ценности, похищенные с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним

ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине под усиленную защиту.