Україна відправила на експорт вже 15 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна відправила на експорт вже 15 млн тонн зерна, що на 16,38% менше, ніж на аналогічну дату роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані інформаційно-аналітичного порталу АПК України.
За наведеними даними, станом на 26 жовтня, у 2020/21 маркетинговому році Україна експортувала 15 млн 3 тис. тонн зернових і зернобобових культур. Це на 2,9 млн, або на 16,38% менше, ніж на аналогічну дату 2019/20 МР.
Зокрема у 2020/21 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 10 млн 111 тис. тонн;
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- ячменю - 3 млн 299 тис. тонн;
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- жита - 1,2 тис. тонн;
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- кукурудзи - 1 млн 537 тис. тонн.
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Експорт борошна сягнув уже 57,9 тис. тонн.
За даними порталу, експорт зернових і зернобобових культур у 2019/20 МР сягнув 56,727 млн тонн.
Нагадаємо, у Мінекономіки скоригували прогноз врожаю зерна на 2020 рік у бік зменшення.