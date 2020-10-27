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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украина отправила на экспорт уже 15 млн тонн зерновых

Украина отправила на экспорт уже 15 млн тонн зерновых

Киев  •  УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже 15 млн тонн зерна, что на 16,38% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

По приведенным данным, по состоянию на 26 октября, в 2020/21 маркетинговом году Украина экспортировала 15 млн 3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 2,9 млн, или на 16,38% меньше, чем на аналогичную дату 2019/20 МГ.

В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 10 млн 111 тыс. тонн;
  • ячменя - 3 млн 299 тыс. тонн;
  • ржи - 1,2 тыс. тонн;
  • кукурузы - 1 млн 537 тыс. тонн.

Экспорт муки достиг уже 57,9 тыс. тонн.

По данным портала, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ достиг  56,727 млн тонн.

Напомним, в Минэкономики скорректировали прогноз урожая зерна на 2020 год в сторону уменьшения.

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