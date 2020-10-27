Украина отправила на экспорт уже 15 млн тонн зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже 15 млн тонн зерна, что на 16,38% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.
По приведенным данным, по состоянию на 26 октября, в 2020/21 маркетинговом году Украина экспортировала 15 млн 3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 2,9 млн, или на 16,38% меньше, чем на аналогичную дату 2019/20 МГ.
В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:
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- пшеницы - 10 млн 111 тыс. тонн;
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- ячменя - 3 млн 299 тыс. тонн;
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- ржи - 1,2 тыс. тонн;
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- кукурузы - 1 млн 537 тыс. тонн.
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Экспорт муки достиг уже 57,9 тыс. тонн.
По данным портала, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ достиг 56,727 млн тонн.
Напомним, в Минэкономики скорректировали прогноз урожая зерна на 2020 год в сторону уменьшения.