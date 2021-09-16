Україна відповіла на провокаційні заяви ФСБ Росії щодо “диверсії” на газогоні

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна розглядає звинувачення з боку ФСБ РФ, зокрема щодо "причетності" Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Меджлісу кримськотатарського народу до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.

Цитата:

“Звернули увагу на провокаційні заяви ФСБ РФ щодо нібито "причетності“ Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Меджлісу кримськотатарського народу до акцій протесту проти дій російської окупаційної адміністрації та незаконних воєнізованих угруповань на території тимчасово окупованого Криму. Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації”, — наголосив речник МЗС.

Він підкреслив, що поширені у ЗМІ відео із “зізнаннями” незаконно затриманих громадян України “були отримані шляхом застосування жорстких тортур”.

Деталі

Зі слів Ніколенка, акція ФСБ є нічим іншим, аніж невдалою спробою окупаційних репресивних органів РФ, спрямованою на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму.

Україна вимагає від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу, підкреслив речник МЗС.

Також він закликав світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України.

Контекст

У середу в ФСБ РФ повідомили, що в ході “розслідування” так званої справи про “диверсію” були начебто отримані відомості про зв’язок Меджлісу кримськотатарського народу зі спецслужбами України.

До цього повідомлялось про затримання на території тимчасово окупованого Криму кримських татар, зокрема заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, а також двох чоловіків, які нібито готували “диверсію” на газопроводі в районі населеного пункту Перевальне.

Силовики РФ з посиланням на покази затриманих заявили, що ті начебто намагалося організувати протестні акції кримсько-татарського населення проти дій окупаційної влади РФ в Криму.

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