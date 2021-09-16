Украина ответила на провокационные заявления ФСБ России относительно "диверсии" на газопроводе

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина рассматривает обвинения со стороны ФСБ РФ, в том числе о "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.