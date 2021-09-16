Украина ответила на провокационные заявления ФСБ России относительно "диверсии" на газопроводе

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 18835 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130784 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 147377 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121974 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119282 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 153748 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124437 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167703 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143497 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179802 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 60524 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 40925 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 24348 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 30906 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 44010 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 147377 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 153748 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 313659 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 280437 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 265067 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 130784 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126263 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167703 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123172 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123072 просмотра
Актуальное
Украина ответила на провокационные заявления ФСБ России относительно "диверсии" на газопроводе

Украина ответила на провокационные заявления ФСБ России относительно "диверсии" на газопроводе

Киев  •  УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина рассматривает обвинения со стороны ФСБ РФ, в том числе о "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Обратили внимание на провокационные заявления ФСБ РФ о якобы "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протеста против действий российской оккупационной администрации и незаконных военизированных группировок на территории временно оккупированного Крыма. Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации", - подчеркнул представитель МИД.

Он подчеркнул, что распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины "были получены путем применения жестких пыток".

Детали

По словам Николенко, акция ФСБ является ничем иным, как неудачной попыткой оккупационных репрессивных органов РФ, направленной на сокрытие репрессий против крымскотатарского населения.

Украина требует от Российской Федерации немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа, подчеркнул представитель МИД.

Также он призвал мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Контекст

В среду в ФСБ РФ сообщили, что в ходе "расследования" так называемого дела о "диверсии" были якобы получены сведения о связи Меджлиса крымскотатарского народа со спецслужбами Украины.

До этого сообщалось о задержании на территории временно оккупированного Крыма крымских татар, в частности заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, а также двух мужчин, которые якобы готовили "диверсию" на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное.

Силовики РФ со ссылкой на показания задержанных заявили, что те якобы пытались организовать протестные акции крымскотатарского населения против действий оккупационных властей РФ в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы