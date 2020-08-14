Україна відновлює авіасполучення ще з однією країною

"Відповідно до Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з недопущення виникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції на території Республіки Казахстан від 11 серпня 2020 року, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан, Міністерством індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану було прийнято рішення відновити з 17 серпня 2020 року міжнародні авіарейси з Україною. Про це йдеться мова в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України", - сказано в повідомленні.

Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану також повідомило, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану в Україну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме людина, яка прибуває, її контакти та інші дані.

"Станом на зараз, в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан", - вказали в українському міністерстві.

Як повідомляв УНН, для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкрито 42 країни.