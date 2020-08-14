Украина возобновляет авиасообщение с еще одной страной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина возобновляет международное авиасообщение с Казахстаном по 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, передает УНН.
"В соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было принято решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы из Украины. Об этом идет речь в официальном письме, направленном ведомством в Государственную авиационную службу Украины", - сказано в сообщении.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирование о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.
"По состоянию на сейчас, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента или члены семьи граждан Республики Казахстан", - указали в украинском министерстве.
Как сообщал УНН, для путешествий украинских граждан в условиях пандемии сейчас открыто 42 страны.