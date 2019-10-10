Україна відмовиться від формули Штайнмайєра без контролю на Донбасі - Президент

"Якщо ми не зможемо в цілому знайти діалог, якого дійсно не було. Якщо я відчую, що в "нормандському форматі" не буде діалогу, діла не буде. Я це відкрито скажу на "нормандському форматі". Якщо я відчую, що ми дійсно всі готові щось робити для того, щоб припинити війну, ми будемо це робити і будемо говорити про формат виведення військ і таке інше і йти по цьому формату. Якщо буде йтися, що ми ніяк не зможемо контролювати ні вибори, ні наш кордон, я повернусь до вас, і ми найближчим часом не будемо йти при всій цій владі по цьому сценарію і будемо шукати інші варіанти", - зазначив Президент.

Нагадаємо, політичний директор МЗС України Олексій Макеєв під час виступу на круглом стілі розповів про те, що формула Штайнмайєра є лише частиною питання з урегулювання ситуації на Донбасі, та про “червоні лінії”, які влада не перетне.