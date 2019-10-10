Украина откажется от формулы Штайнмайера без контроля на Донбассе - Президент

"Если мы не сможем в целом найти диалог, которого действительно не было. Если я почувствую, что в "нормандском формате" не будет диалога, дела не будет. Я это открыто скажу на "нормандском формате". Если я почувствую, что мы действительно все готовы что-то делать для того, чтобы прекратить войну, мы будем это делать и будем говорить о формате вывода войск и т.д. и идти по этому формату. Если будет идти речь, что мы никак не сможем контролировать ни выборы, ни нашу границу, я вернусь к вам, и мы в ближайшее время не будем идти при всей этой власти по этому сценарию и будем искать другие варианты", - отметил Президент.

Напомним, политический директор МИД Украины Алексей Макеев во время выступления на круглом стиле рассказал о том, что формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по урегулированию ситуации на Донбассе и о "красных линиях", которые власть не пересечет.