Україна в топ-10 завершила виступи на Юнацьких Олімпійських іграх-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Буенос-Айресі відбулось урочисте закриття ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор на яких Україну представляли 55 атлетів, інформує УНН із посиланням на ММСУ.
Прапороносцем збірної України на церемонії стала фехтувальниця Катерина Чорній, дворазова переможниця цих ігор.
Загалом збірна України виборола 23 нагороди у 13 видах спорту, і за цим результатом посіла місце в 10-ці найкращих серед 206 країн-учасниць.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2018 Україна завершила поза топ-20 командного заліку.