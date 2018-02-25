Збірна України на 21 місці медального заліку завершила ОІ-2018

Тріумфувала в заліку збірна Норвегії, встановивши рекорд країни за загальною кількістю нагород, завойованих на одній зимовій Олімпіаді – 39 (14 "золотих", 14 "срібних", 11 "бронзових"). Збірна Німеччини попри однакову кількість золотих нагород з норвежцями посіли другий рядок (14, 10, 7).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Танці, пісні та салюти: як закривають Олімпіаду-2018

Третє місце в медальному заліку зайняла збірна Канади (11, 8, 10). Далі опинилися: США (9, 8, 6), Нідерланди (8, 6, 6), Швеція (7, 6, 1), Корея (5, 8, 4), Швейцарія (5, 6, 4), Франція (5, 4, 6), Австрія (5, 3, 6).

Єдину медаль Україні на Олімпіаді приніс фрістайлист Олександр Абраменко, завоювавши "золото" в акробатиці. Україна в медальному заліку поділила 21-е місце з Угорщиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олімпійський чемпіон Абраменко понесе прапор України на церемонії закриття Ігор

Зауважимо, що олімпійці з 62 країн не виграли на 23-х зимових Іграх жодної медалі.