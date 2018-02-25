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Збірна України на 21 місці медального заліку завершила ОІ-2018

Збірна України на 21 місці медального заліку завершила ОІ-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. За підсумками 16-го змагального дня Олімпійських ігор визначилось остаточне положення національних команд в неофіційному медальному заліку, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.

Тріумфувала в заліку збірна Норвегії, встановивши рекорд країни за загальною кількістю нагород, завойованих на одній зимовій Олімпіаді – 39 (14 "золотих", 14 "срібних", 11 "бронзових"). Збірна Німеччини попри однакову кількість золотих нагород з норвежцями посіли другий рядок (14, 10, 7).

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Третє місце в медальному заліку зайняла збірна Канади (11, 8, 10). Далі опинилися: США (9, 8, 6), Нідерланди (8, 6, 6), Швеція (7, 6, 1), Корея (5, 8, 4), Швейцарія (5, 6, 4), Франція (5, 4, 6), Австрія (5, 3, 6).

Єдину медаль Україні на Олімпіаді приніс фрістайлист Олександр Абраменко, завоювавши "золото" в акробатиці. Україна в медальному заліку поділила 21-е місце з Угорщиною.

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Зауважимо, що олімпійці з 62 країн не виграли на 23-х зимових Іграх жодної медалі.

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