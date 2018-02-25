Сборная Украины на 21 месте медального зачета завершила ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. По итогам 16-го соревновательного дня Олимпийских игр определилось окончательное положение национальных команд в неофициальном медальном зачете, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Торжествовала в зачете сборная Норвегии, установив рекорд страны по общему количеству наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде - 39 (14 "золотых", 14 "серебряных", 11 "бронзовых"). Сборная Германии несмотря на одинаковое количество золотых наград с норвежцами заняли вторую строчку (14, 10, 7).
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Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады (11, 8, 10). Далее оказались США (9, 8, 6), Нидерланды (8, 6, 6), Швеция (7, 6, 1), Корея (5, 8, 4), Швейцария (5, 6, 4), Франция ( 5, 4, 6), Австрия (5, 3, 6).
Единственную медаль Украины на Олимпиаде принес фристайлист Александр Абраменко, завоевав "золото" в акробатике. Украина в медальном зачете поделила двадцать первое место с Венгрией.
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Отметим, что олимпийцы из 62 стран не выиграли на 23-х зимних Играх ни одной медали.