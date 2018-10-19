Украина в топ-10 завершила выступления на Юношеских Олимпийских играх-2018

Знаменосцем сборной Украины на церемонии стала фехтовальщица Екатерина Черной, двукратная победительница этих игр.

В целом сборная Украины завоевала 23 награды в 13 видах спорта, и за этим результатом заняла место в 10-ке лучших среди 206 стран-участниц.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2018 Украина завершила вне топ-20 командного зачета.