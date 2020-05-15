Україна в ОБСЄ висловила занепокоєння приховуванням РФ даних щодо поширення коронавірусу в окупованих Криму та Донбасі

"Ми як і раніше серйозно стурбовані ситуацією в окупованих частинах Донбасу і Криму, пов'язаної з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслила делегація України в заяві на засіданні безпекового форуму ОБСЄ, що пройшов минулого тижня, Росія як і раніше приховує дані про поширення вірусу на тимчасово окупованих територіях, нехтує життям і здоров'ям місцевого населення і незаконно затримує українських громадян.

"Російська окупаційна влада обмежує доступ на ці території міжнародним організаціям і гуманітарним місіям, зокрема СММ і МКЧХ. Таким чином, вони позбавляють населення екстреної допомоги і не дозволяють українській владі та світовій спільноті перевірити інформацію, надану правозахисними організаціями, про відсутність загальної медичної допомоги та малому рівні охоплення діагностики на коронавірус серед населення на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу", - йдеться у повідомленні.

"Ми знову настійно закликаємо російську сторону зняти всі обмеження на доступ міжнародних організацій на ці території", - резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо, Україна закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на Донбасі і у Криму в умовах пандемії коронавірусу.