Україна в ОБСЄ висловила занепокоєння приховуванням РФ даних щодо поширення коронавірусу в окупованих Криму та Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українська делегація в ОБСЄ занепокоєна приховуванням з боку РФ інформації щодо поширення COVID-19 на окупованих територіях Криму та Донбасу. Через це українська сторона закликала Росію допустити туди міжнародні організації для надання допомоги населенню. Про це йдеться в заяві постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка на 1267-му засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.
"Ми як і раніше серйозно стурбовані ситуацією в окупованих частинах Донбасу і Криму, пов'язаної з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Як підкреслила делегація України в заяві на засіданні безпекового форуму ОБСЄ, що пройшов минулого тижня, Росія як і раніше приховує дані про поширення вірусу на тимчасово окупованих територіях, нехтує життям і здоров'ям місцевого населення і незаконно затримує українських громадян.
"Російська окупаційна влада обмежує доступ на ці території міжнародним організаціям і гуманітарним місіям, зокрема СММ і МКЧХ. Таким чином, вони позбавляють населення екстреної допомоги і не дозволяють українській владі та світовій спільноті перевірити інформацію, надану правозахисними організаціями, про відсутність загальної медичної допомоги та малому рівні охоплення діагностики на коронавірус серед населення на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу", - йдеться у повідомленні.
"Ми знову настійно закликаємо російську сторону зняти всі обмеження на доступ міжнародних організацій на ці території", - резюмував Цимбалюк.
Нагадаємо, Україна закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на Донбасі і у Криму в умовах пандемії коронавірусу.