Украина в ОБСЕ выразила беспокойство сокрытием РФ данных о распространении COVID-19 в оккупированных Крыму и Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинская делегация в ОБСЕ обеспокоена сокрытием со стороны РФ информации по распространению COVID-19 на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Поэтому украинская сторона призвала Россию допустить туда международные организации для оказания помощи населению. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка на 1267-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.
“Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ситуацией в оккупированных частях Донбасса и Крыма, связанной с распространением коронавируса”, — говорится в сообщении.
Как подчеркнула делегация Украины в заявлении на заседании форума по ОБСЕ, прошедшего на прошлой неделе, Россия по-прежнему скрывает данные о распространении вируса на временно оккупированных территориях, пренебрегает жизнью и здоровьем местного населения и незаконно задерживает украинских граждан.
“Российская оккупационная власть ограничивает доступ на эти территории международным организациям и гуманитарным миссиям, в частности СММ и МККК. Таким образом, они лишают население экстренной помощи и не позволяют украинской власти и мировому сообществу проверить информацию, предоставленную правозащитными организациями, об отсутствии общей медицинской помощи и малом уровне охвата диагностики на коронавирус среди населения временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса”, — говорится в сообщении.
“Мы снова настоятельно призываем российскую сторону снять все ограничения на доступ международных организаций на эти территории”, — резюмировал Цымбалюк.
Напомним, Украина призвала ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе и в Крыму в условиях пандемии коронавируса.