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Україна в ОБСЄ: РФ за півроку зупинила понад 200 суден, що прямували в Маріуполь і Бердянськ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Дедалі більше занепокоєння викликає ескалація Росією ситуації в Азовському морі. Про це завила делегація України на засіданні Постради ОБСЄ, передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби делегації.

"Дедалі більше занепокоєння викликає ескалація Росією ситуації в Азовському морі, де РФ за останні півроку зупинила понад 200 суден, які направлялися в українські порти Маріуполь і Бердянськ", - заявили українські представники.

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Як повідомляв УНН, Україна представить в ООН проект резолюції щодо мілітаризації Росією Азовського моря та анексованого Криму.

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