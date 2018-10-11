Україна в ОБСЄ: РФ за півроку зупинила понад 200 суден, що прямували в Маріуполь і Бердянськ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Дедалі більше занепокоєння викликає ескалація Росією ситуації в Азовському морі. Про це завила делегація України на засіданні Постради ОБСЄ, передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби делегації.
"Дедалі більше занепокоєння викликає ескалація Росією ситуації в Азовському морі, де РФ за останні півроку зупинила понад 200 суден, які направлялися в українські порти Маріуполь і Бердянськ", - заявили українські представники.
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Як повідомляв УНН, Україна представить в ООН проект резолюції щодо мілітаризації Росією Азовського моря та анексованого Криму.
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