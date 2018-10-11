Украина в ОБСЕ: РФ за полгода остановила более 200 судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Все большее беспокойство вызывает эскалация Россией ситуации в Азовском море. Об этом заявила делегация Украины на заседании Постсовета ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы делегации.
"Все большее беспокойство вызывает эскалация Россией ситуации в Азовском море, где РФ за последние полгода остановила более 200 судов, направлявшихся в украинские порты Мариуполь и Бердянск", - заявили украинские представители.
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Как сообщал УНН, Украина представит в ООН проект резолюции по милитаризации Россией Азовского моря и аннексированного Крыма.
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