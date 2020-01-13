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Україна увійшла до ТОП-5 світових експортерів курятини

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У поточному році поставки української курятини за кордон сягнуть 450 тис. тонн. Такий прогноз озвучив Міністерство сільського господарства США, передає УНН з посиланням на дані міністерства.

За даними американців, у 2019 році Україна експортувала 400 тис. тонн курятини. Таким чином, за рік поставки українського продукту за кордон виростуть на 12,5%, прогнозують в Мінсільгоспі США.

У рейтингу найбільших експортерів м'яса птиці, згідно з даними американців, Україна зараз займає почесне 4-е місце. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд. Прогнозується, що за підсумками 2020 року поставки бразильської курятини за кордон становить 3 млн 745 тис. тонн, європейської - 1 млн 610 тис. тонн, таїландської - 970 тис. тонн.

Нагадаємо, 90% експорту української курятини здійснює компанія "МХП" (Наша Ряба) Юрія Косюка. За даними АМКУ, протягом 2016-2018 років загальний експорт курятини збільшився майже на 100 тис. тонн і становив 320 тис. тонн.

Збільшення виробництва і експорту Україні вдалося досягти за рахунок запуску додаткових майданчиків (бригад) другої черги Вінницького птахокомплексу МХП, реалізованого в 2018 році у межах державної програми.

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