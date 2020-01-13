Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В текущем году поставки украинской курятины за границу составят 450 тыс. тонн. Такой прогноз озвучило Министерство сельского хозяйства США, передает УНН со ссылкой на данные министерства.
По данным американцев, в 2019 году Украина экспортировала 400 тыс. тонн курятины. Таким образом, за год поставки украинского продукта за границу вырастут на 12,5%, прогнозируют в минсельхозе США.
В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы, согласно данным американцев, Украина сейчас занимает почетное 4-е место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что по итогам 2020 года поставки бразильской курятины за границу составят 3 млн 745 тыс. тонн, европейской — 1 млн 610 тыс. тонн, таиландской — 970 тыс. тонн.
Напомним, 90% экспорта украинской курятины осуществляет компания "МХП" (Наша Ряба) Юрия Косюка. По данным АМКУ, в течении 2016-2018 годов общий экспорт курятины увеличился почти на 100 тыс. тонн и составил 320 тыс. тонн.
Увеличение производства и экспорта Украине удалось достичь за счет запуска дополнительных площадок (бригад) второй очереди Винницкого птицекомплекса МХП, реализованного в 2018 году в рамках государственной программы.