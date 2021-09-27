Україна уклала додаткову угоду з USAID на 9 млн доларів: куди спрямують кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп уклали “Додаткову Угоду до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку” на суму 9 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Кабмін.
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“Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб”, — зазначив Денис Шмигаль.
Деталі
Зазначається, що тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення.
Додаткова угода між Урядом України та Урядом США передбачає:
7 млн доларів — на поліпшення стану здоров'я українців;
2 млн доларів — на забезпечення зростання економіки.
Нагадаємо
Напередодні зустрічі президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена представник Білого Дому заявив, що США планують продовжувати допомогу Україні в боротьбі з COVID-19.
Зокрема, Вашингтон вже надав допомогу країні на суму 55 мільйонів доларів і передав Києву майже 2,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу.