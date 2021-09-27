Украина заключила дополнительное соглашение с USAID на 9 млн долларов: куда пойдут средства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп заключили "Дополнительное Соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития" на сумму 9 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Кабмин.
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"Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - отметил Денис Шмыгаль.
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Отмечается, что временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.
Дополнительное соглашение между Правительством Украины и Правительством США предусматривает:
7 млн долларов - на улучшение состояния здоровья украинцев;
2 млн долларов - на обеспечение роста экономики.
Напомним
Накануне встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена представитель Белого Дома заявил, что США планируют продолжать помощь Украине в борьбе с COVID-19.
В частности, Вашингтон уже оказал помощь стране на сумму 55 млн долларов и передал Киеву почти 2,2 миллиона доз вакцины от коронавируса.