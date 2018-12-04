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Україна у трійці лідерів експортерів курятини в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За дев'ять місяців поточного року Україна експортувала 94,8 тис. тонн м'яса птиці до країн ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.

Україна у трійці лідерів експортерів курятини в ЄС

Таким чином Україна посіла третє місце серед світових експортерів м'яса птиці до країн ЄС. Лише за рік Україні вдалося збільшити показники експорту курятини майже на 68%.

Випереджають Україну Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували 224 тис. тонн і 598 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту таїландської курятини до ЄС становило 14,1%, бразильської - впало на 29,4%.

Як уже повідомляв УНН, найбільший виробник і експортер української курятини “МХП” прагне стати аналогом гігантів Brasil Foods і Tyson. Про це британському виданню Financial Times повідомив виконавчий директор Юрій Косюк.

Нагадаємо, Україна вже обігнала Росію і Канаду у світовому рейтингу експорту курятини.

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