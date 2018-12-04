Україна у трійці лідерів експортерів курятини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За дев'ять місяців поточного року Україна експортувала 94,8 тис. тонн м'яса птиці до країн ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
Таким чином Україна посіла третє місце серед світових експортерів м'яса птиці до країн ЄС. Лише за рік Україні вдалося збільшити показники експорту курятини майже на 68%.
Випереджають Україну Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували 224 тис. тонн і 598 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту таїландської курятини до ЄС становило 14,1%, бразильської - впало на 29,4%.
Як уже повідомляв УНН, найбільший виробник і експортер української курятини “МХП” прагне стати аналогом гігантів Brasil Foods і Tyson. Про це британському виданню Financial Times повідомив виконавчий директор Юрій Косюк.
Нагадаємо, Україна вже обігнала Росію і Канаду у світовому рейтингу експорту курятини.