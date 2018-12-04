Украина в тройке лидеров экспортеров курятины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За девять месяцев текущего года Украина экспортировала 94,8 тыс. тонн мяса птицы в страны ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.
Таким образом Украина заняла третье место среди мировых экспортеров мяса птицы в страны ЕС. Только за год Украине удалось увеличить показатели экспорта курятины почти на 68%.
Опережают Украину Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 224 тыс. тонн и 598 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 14,1%, бразильской - упал на 29,4%.
Как уже сообщал УНН, крупнейший производитель и экспортер украинской курятины "МХП" стремится стать аналогом гигантов Brasil Foods и Tyson. Об этом британскому изданию Financial Times сообщил исполнительный директор Юрий Косюк.
Напомним, Украина уже обогнала Россию и Канаду в мировом рейтинге экспорта курятины.