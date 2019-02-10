Україна у СЦКК: бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати діяльності Місії ОБСЄ

“Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі продовжують забороняти спостерігачам СММ ОБСЄ проводити моніторинг та потрапляти на контрольовані ними об’єкти і території, тим самим перешкоджають діяльності Місії згідно з його Мандатом. Так, зранку 9 лютого патруль СММ ОБСЄ перетнув КПВВ „Гнутове“ для моніторингу районів на тимчасово окупованій території України. Однак вже о 12.45 міжнародні спостерігачі повернулися назад. Вони повідомили, що озброєні найманці російсько-окупаційних військ вкотре, без пояснення причин, відмовили членам патруля Місії в допуску на тимчасово окуповану територію та проїзду через блокпост в західному напрямку біля Заїченко для вивчення обстановки в районах біля Пікуз та Саханки”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “На блокпостах поблизу Верхньошироківського (на північний схід від Маріуполя) та біля Горлівки (на північний схід від Донецька) озброєні окупанти збройних формувань Російської Федерації в черговий раз відмовили патрулям Місії у проїзді, посилаючись на необхідність отримання попереднього дозволу від їхніх командирів. Також спостерігачам Місії було дозволено у проїзді через контрольно-перепускний пункт поблизу Старомихайлівки, розташованого в тимчасово непідконтрольному владі України західному районі Донецької області, лише при умові їхнього супроводження автомобілем найманців збройних формувань Російської Федерації під час патрулювання СММ у цьому населеному пункті”.

Нагадуємо, на блокпості в селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік.