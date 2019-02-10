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Украина в СЦКК: боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Миссии ОБСЕ

Украина в СЦКК: боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 10438 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Миссии ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

“Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают запрещать наблюдателям СММ ОБСЕ проводить мониторинг и попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности Миссии согласно её мандата. Так, утром 9 февраля патруль СММ ОБСЕ пересек КПВВ „Гнутово“ для мониторинга районов на временно оккупированной территории Украины. Однако уже в 12.45 международные наблюдатели вернулись обратно. Они сообщили, что вооруженные наемники российско-оккупационных войск раз, без объяснения причин, отказали членам патруля Миссии в допуске на временно оккупированную территорию и проезде через блокпост в западном направлении у Заиченко для изучения обстановки в районах у Пикуза и Саханки”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На блокпостах вблизи Верхнешироковского (северо-восточнее Мариуполя) и у Горловки (северо-восточнее Донецка) вооруженные оккупанты вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз отказали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на необходимость получения предварительного разрешения от их командиров. Также наблюдателям Миссии было разрешено в проезде через контрольно-пропускной пункт вблизи Старомихайловки, расположенного во временно неподконтрольных властям Украины западном районе Донецкой области, только при условии их сопровождения автомобилем наемников вооруженных формирований Российской Федерации во время патрулирования СММ в этом населенном пункте”.

Напоминаем, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.

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