Україна у січні та лютому експортувала живої та охолодженої риби на понад 147 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В січні-лютому 2020 року Україна експортувала 127 тонн живої та охолодженої риби на 147,6 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне агентство рибного господарства.
“Протягом січня-лютого 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 127 тонн живої та свіжої (охолодженої) риби на 147,6 тис. дол. Так, 98% експорту української живої риби (124,8 тонни коропа на 134,8 тис. дол.) припало на Молдову. Такий результат у грошовому вимірі на 2,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільше свіжої чи охолодженої риби Україна поставила до Туреччини - 1 998 кг калкана та коропа на 9 тис. дол.
“Також ця товарна позиція постачалася в Ліберію (спарові або морські карасі, короп, лаврак), Австрію (лосось атлантичний), Мальту (короп), Панаму (короп), Кіпр (лосось атлантичний), Сейшельські та Маршаллові острови (лосось тихоокеанський)”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що у розрізі товарних позицій за січень-лютий 2020 року найбільше експортовано коропа – 119 800 кг на суму 133,3 тис. дол. та калкана – 1 978 кг на суму 8,9 тис. дол.
Нагадаємо, в січні Україна експортувала готової та консервованої риби на понад 400 тис. доларів.